В России разработали четыре типа защиты для иностранцев

В разработанном МВД законопроекте предполагаются четыре типа защиты для иностранцев в России, в том числе временное и политическое убежище. Об этом пишет РБК.

По данным издания, в новом законопроекте «О предоставлении убежища на территории Российской Федерации» учтен опыт массовых обращений граждан Украины и предлагается четыре варианта для защиты: получение статуса беженца, временного убежища, политического убежища, временной защиты. Документ был поддержан на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Временное убежище будет предоставляться при наличии «гуманных причин», требующих временного пребывания человека на территории России. В их числе и отсутствия возможности в родной стране «соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей». Убежище предоставляется сроком на один год и может продлеваться, но не более двух раз подряд.

Политическое убежище будет предоставляться тем, кто ищет в России защиту от преследования, возникшего в результате общественно-политической деятельности и политических убеждений заявителя. Статус же временной защиты предусмотрен для ситуаций экстренного массового прибытия граждан на территорию России в связи с вооруженным конфликтом.

При этом законопроектом не предусмотрены заявления о предоставлении защиты, если человек находится за пределами России. Кроме того обратиться за защитой можно будет только лично, а не в электронном виде.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил появление критериев предоставления политического убежища, подчеркнув, что «предоставление такого статуса заявителям поможет сохранить за ними возможность влиять на ситуацию в своей стране».

А опрошенные изданием эксперты уверены, что попытки упорядочивания миграционного законодательства можно только приветствовать, но все будет зависеть от правоприменения.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, упрощающий с 1 сентября 2024 года выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам ряда стран, которые не поддерживают идеологический курс своих властей и разделяют «духовно-нравственные ценности» России. При принятии решения о переезде в Россию им не придется подтверждать владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

В список этих стран, утвержденный правительством, входят, в том числе и США, Германия, Испания, Франция, Австралия, Южная Корея и Япония.