Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев выразил уверенность, что будущее Одессы не связано с киевским режимом.

Как пишет ТАСС, Патрушев отметил, что жители украинских регионов включая причерноморские, «должны сами определять своё будущее».

«И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», — выразил он уверенность.

Патрушев подчеркнул, что Россия уважает волеизъявление народа.

«Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства её жителей нет ничего общего с киевским режимом», — добавил он.

Ранее экс-командующий объединёнными силами Североатлантического альянса Уэсли Кларк сказал журналистам, что освобождение Одессы армией России означало бы завершение СВО и победу Москвы в конфликте.