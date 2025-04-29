Пушков объяснил, почему Трамп не пустил Макрона на беседу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не дал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским на встрече в Риме, чтобы подчеркнуть свою ведущую роль. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

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"Создается ощущение, что Трамп намерен и дальше вести свою партию сам, а не быть ведомым", - написал он в Telegram-канале.

Ранее эксперт Никола Хиклинг в беседе с The Sun рассказал, что на церемонии прощания с Папой Римским Франциском Трамп не позволил Макрону присоединиться к разговору с Зеленским, заявив, что тому "не следует здесь быть".

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Напомним, перед началом траурной церемонии американский президент и украинский политик провели 15-минутную встречу в зале собора Святого Петра. По информации британского телеканала Sky News, Трамп и Зеленский договорились провести дополнительные переговоры после окончания мероприятия, но те в итоге так и не состоялись.

Во Франции между тем призвали Макрона уйти в отставку после "унижения" в Ватикане. Как заявил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, от французского лидера отмахнулись как от лакея.