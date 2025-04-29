В Госдуме напомнили о льготах по ЖКХ для участников СВО

Участники специальной военной операции (СВО), а также члены их семей, освобождены от начисления пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

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Парламентарий отметил, что от начисления пени освобождены все участники СВО, в том числе не только мобилизованные, но и контрактники с добровольцами. Якубовский уточнил, что освобождение действует не только в период участия в специальной военной операции и до прекращения контракта или демобилизации, но и продолжается еще шесть месяцев после завершения военной службы.

Госдума приняла законопроект о борьбе с ростом долгов по ЖКХ

Депутат напомнил, что действует запрет на отключение услуг ЖКХ даже при наличии долга, а получившим на СВО награды или инвалидность аннулируются долги по ЖКХ и кредитам.

2 апреля сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов с 2022 года приостановила почти 2 млн исполнительных производств в отношении участников спецоперации на общую сумму свыше 169 млрд рублей.

Ранее Минфин отказал участникам СВО в льготной ипотеке.