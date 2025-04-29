Помощник Путина рассказал, какие цели преследует НАТО

Ura.Ru

Североатлантический альянс (НАТО) во время проведения учений у российских границ отрабатывает сценарии, связанные с захватом Калининградской области и нанесением превентивных ударов по российским ядерным арсеналам. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Помощник Путина рассказал, какие цели преследует НАТО
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«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания», — рассказал Патрушев в интервью агентству ТАСС.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал о значительном наращивании военного присутствия НАТО у западных границ России и модернизации военной инфраструктуры альянса. По его словам, численность войск НАТО в регионе увеличилась почти в 2,5 раза за последний год, а страны альянса активно готовятся к возможному конфликту с Россией, планируя достичь полной боеготовности к 2030 году.

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