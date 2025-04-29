Помощник Путина рассказал, какие цели преследует НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) во время проведения учений у российских границ отрабатывает сценарии, связанные с захватом Калининградской области и нанесением превентивных ударов по российским ядерным арсеналам. Об этом сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности — от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания», — рассказал Патрушев в интервью агентству ТАСС.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал о значительном наращивании военного присутствия НАТО у западных границ России и модернизации военной инфраструктуры альянса. По его словам, численность войск НАТО в регионе увеличилась почти в 2,5 раза за последний год, а страны альянса активно готовятся к возможному конфликту с Россией, планируя достичь полной боеготовности к 2030 году.