Раскрыты подробности переговоров Путина и Аббаса

Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 10 мая, лидеры двух стран обсудят обстановку в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу, продолжающихся израильских атак и гуманитарной ситуации. Такие подробности переговоров раскрыл «Известиям» посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Лидеры обсудят практические вопросы, в частности, продолжающиеся нападения Израиля на мирных жителей Газы, отсутствие прекращения огня и недопущение ввоза гуманитарной помощи», — отметил посол.

Дипломат отметил, что Аббас и Путин планируют обсудить вопросы политического урегулирования. Нофаль подчеркнул, что Россия традиционно поддерживает идею создания двух государств — Израиля и Палестины — на основе резолюций ООН.

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву

Он также добавил, что Россия по-прежнему не собирается перемещать свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, связывая этот вопрос с перспективами создания палестинского государства.

В марте стало известно, что Аббас приедет в Москву 9 мая для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.