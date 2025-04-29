Захарова заявила о последствиях накачивания Украины оружием
Катастрофа на поле боя заставляет киевский режим наращивать террористическую активность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РЕН ТВ.
Дипломат отметила, что накачивание украинской армиии оружием приведет к росту терроризма в мире.
«Но если с (украинским президентом Владимиром — примечание "Ленты.ру") Зеленским и его бандой давно все понятно, то к натовцам у мирового сообщества вопросов все больше», — заявила о последствиях «помощи» Киеву Захарова.
Захарова прокомментировала слова Зеленского о «ликвидации» российского генерала
Ранее журналист Мариам Шах рассказала, что поставки западного оружия Украине грозят негативными последствиями.