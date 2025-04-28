В Госдуме прокомментировали решении Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия «не сражается против людей». Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Таким образом Володин прокомментировал инициативу президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии на День Победы. По мнению председателя Госдумы, такое предложение было озвучено для того, чтобы «доказать, что Россия не сражается против людей». Как объяснил Володин, это предложение было «принято для всех» — как для граждан России, так и жителей Украины.

Впрочем Володин также добавил, что Москва сомневается в положительной реакции на это предложение Владимира Зеленского.

«Но также, как и вы, мы сомневаемся в том, исполнит ли это решение режим Зеленского. Если он совсем уже выродком стал, конечно, не исполнит его», — заявил он.

Зеленский неожиданно ответил на предложение Путина о перемирии на День Победы

28 апреля Путин предложил ввести трехдневное перемирие, которое должно продлиться с «нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». Ранее Владимир Зеленский раскритиковал эту инициативу.