В России назвали завершение конфликта невыгодным для Зеленского

Кандидат исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников в беседе с URA.RU заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно завершать конфликт.

По его словам, решение президента России Владимира Путина объявить трехдневное перемирие с Украиной в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне крайне невыгодно для Зеленского. Это связано с тем, что экономика Украины зависит от поддержки стран Запада, а прекращение помощи приведет к краху всей команды Зеленского, как и его самого.

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«Поэтому он попытается сделать все возможное, чтобы вновь сорвать мирные российские инициативы и продолжить свою агрессивную военную операцию», — отметил эксперт.

28 апреля Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая. Зеленский, отвечая на эту инициативу, назвал ее манипуляцией, фактически отвергнув предложение российского лидера.