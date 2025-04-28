Своим призывом бить детей за использование русского языка украинский актер Богдан Бенюк еще раз доказал необходимость денацификации Украины.

С таким заявлением в понедельник, 28 апреля, выступил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке. Гордость за свою страну «бутылкой по голове» не вобьешь, только выбить что-нибудь можно. Представляете такое сказал бы кто-то в Швейцарии? А Швейцария при этом спонсирует подобную политику киевского режима, — говорится в Telegram-канале Захаровой.

В свою заявлении Бенюк призывал бить детей прутом за использование русского языка. Кроме того, он добавил, что в детях нужно «воспитывать гордость» за украинский язык и страну.

Подобная тенденция на Украине распространяется уже давно. Ранее комментатор Роман Бебех заявил, что украинским тренерам необходимо ввести штраф за использование русского языка.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабинет министров получил петицию с требованием заставить владельцев стриминговых платформ изменить порядок лицензирования контента, обязав их не предоставлять доступ к музыке на русском языке. Чиновник отметил, что хоть сейчас и нет возможности как-то повлиять на это, профильным министерствам уже поручили обновить нормативную базу в этой сфере.