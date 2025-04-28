Киев с трудом может гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие в дни 80-летия Победы, так как не имеет полного влияния на собственные подразделения.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели с вами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения, и поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия», — цитирует его ТАСС.

28 апреля Путин объявил перемирие в зоне украинского конфликта в дни 80-летия Победы с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая.

Слуцкий высказался о перемирии в честь 80-летия Победы

В Кремле подчеркнули, что Россия считает, что Киев должен присоединиться к объявленному Москвой перемирию.