В МИД отреагировали на признание Киева в совершении теракта против генерала Москалика
Киев стал настоящей террористической ячейкой после признания о причастности к теракту против заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ярослава Москалика.
Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала дипломат.
Появилось видео с признанием в теракте и убийстве генерала Москалика
Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал причастность Киева к теракту в Подмосковье против Ярослава Москалика.
«Я доволен. Это хорошая работа наших спецслужб», — рассказал он.