Киев стал настоящей террористической ячейкой после признания о причастности к теракту против заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерала Ярослава Москалика.

Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала дипломат.

Появилось видео с признанием в теракте и убийстве генерала Москалика

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко признал причастность Киева к теракту в Подмосковье против Ярослава Москалика.