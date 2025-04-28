Иностранцам продлили срок, чтобы узаконить пребывание в России

Президент РФ Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в который незаконно находящиеся в России иностранцы должны узаконить свое положение. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно декабрьскому указу президента, нелегалы должны были до 30 апреля покинуть территорию России или узаконить свое пребывание. Однако, по данным МВД на начало апреля, из 650 тысяч нелегальных мигрантов лишь 18 тысяч человек (2,8 процента) урегулировали свой правовой статус.

Требование о выезде до 30 апреля не распространялось на иностранцев, которые решили желание остаться в России на законных основаниях и выполнили ряд условий: предоставили свои биометрические данные, прошли медосвидетельствование на наркотики и инфекции, представили документы о владении русским языком, знании истории России и законодательства РФ, добровольно погасили задолженности по обязательным платежам.