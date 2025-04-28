Песков назвал урегулирование конфликта на Украине «сложной субстанцией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине является «сложной субстанцией». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, в решении конфликта на Украине «не уместен поверхностный вопрос». Как объяснил пресс-секретарь, закончить украинский конфликт без устранения его первопричин невозможно, поскольку это не удовлетворит интересы России.

«Урегулирование вокруг Украины и решение проблемы первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы Российской Федерации, — это очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход. Требует очень серьезного детализирования», — рассказал он.

Ранее Песков также заявил, что Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров.