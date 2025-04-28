Песков заявил о разблокировке двусторонних отношений РФ и США

России и США удалось разблокировать двусторонние отношения и начать диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Москва и Вашингтон продолжают прилагать усилия, направленные на переход к мирному урегулированию. По его словам, обмен информацией между РФ и США «идет по соответствующим каналам».

«Мы видим, что удалось разблокировать двусторонние отношения, начался диалог», — добавил Песков.

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, он указал, что, несмотря на успехи в переговорах, все еще остаются неразрешенные вопросы. В частности, речь идет о решении первопричин данного конфликта, без которого невозможно обеспечить интересы РФ.