Песков заявил о невозможности обсуждать публично все мирные планы

Невозможно обсуждать все мирные планы, так как, попадая в публичную плоскость, они теряют релевантность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Об объявлении президентом России Владимиром Путиным еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая.

В свою очередь председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил сомнения в том, что Владимир Зеленский поддержит объявленное Путины перемирие на 80-летие Победы.