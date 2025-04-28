Слуцкий высказался о перемирии в честь 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин, решив объявить перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в очередной раз показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

По его словам, данный жест «победного перемирия» является особенно значимым на фоне освобождения от ВСУ Курской области и продолжающегося продвижения войск РФ на фронтах СВО. Слуцкий считает, что это сильная позиция сильного лидера сильной страны.

«Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом Россия говорит о готовности к переговорам без предварительных условий для устранения первопричин кризиса», — добавил он.

По мнению Слуцкого, реакция Киева на инициативу РФ станет показательной, особенно для Запада, в вопросах «войны и мира».