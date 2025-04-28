Слуцкий высказался о перемирии в честь 80-летия Победы

Аксинья Кравченко

Президент России Владимир Путин, решив объявить перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в очередной раз показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Слуцкий высказался о перемирии в честь 80-летия Победы
© РИА Новости

По его словам, данный жест «победного перемирия» является особенно значимым на фоне освобождения от ВСУ Курской области и продолжающегося продвижения войск РФ на фронтах СВО. Слуцкий считает, что это сильная позиция сильного лидера сильной страны.

«Путин, объявляя перемирие в честь 80-летия Победы, вновь показывает благородство, приверженность миру и дипломатическому разрешению украинского конфликта. При этом Россия говорит о готовности к переговорам без предварительных условий для устранения первопричин кризиса», — добавил он.

По мнению Слуцкого, реакция Киева на инициативу РФ станет показательной, особенно для Запада, в вопросах «войны и мира».

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