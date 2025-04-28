В Госдуме рассказали о возвращенном северокорейцами долге в боях под Курском

Военнослужащие из КНДР участием в боях в Курской области вернули долг за помощь советских добровольцев во время разделения Кореи на Северную и Южную в 1940-х годах. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с журналистом Александром Юнашевым, опубликованной в Telegram.

По словам парламентария, северокорейские бойцы безусловно внесли свой вклад в освобождение российского региона, что очень важно для дальнейшего развития отношений Москвы и Пхеньяна, «потому что братство, рожденное в боях — самое прочное».

«И самое главное — это сигнал для всех остальных бывших партнеров, что мы готовы к любому развитию ситуации, мы не одни», — подчеркнул Картаполов.

Отвечая на вопрос о том, представители каких военных специальностей присутствовали среди бойцов из КНДР, депутат сообщил, что, по его оценке, это были в основном мотострелки и разведчики.

«Настоящие чернорабочие войны, которые решают основную задачу на земле», — сказал он.

Ранее военкор Семен Пегов рассказал о первом появлении северокорейских военных в Курской области, когда они двигались большой группой под обстрелом кассетными боеприпасами. По его словам, сначала возникло ощущение, что штурмовая группировка северокорейцев разбита, но, пролежав около пяти часов в снегу, выжившие бойцы продолжили атаку.

Фактор для Трампа: Почему об участии войск КНДР в Курской области стало известно только сейчас

26 апреля Россия впервые официально признала участие КНДР в боях за Курскую область. Президент Владимир Путин поблагодарил корейских солдат, отметив, что они действовали в полном соответствии с международным правом, а также в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным в июне 2024 года.