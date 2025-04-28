Захарова ответила Кулебе на жалобы об отсутствии поддержки США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об отсутствии поддержки со стороны США. Своими мыслями она поделилась в понедельник, 28 апреля.

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Кулеба заявил, что из-за новой политики американского президента Дональда Трампа, украинские власти больше не могут рассчитывать на поддержку со стороны США. Он также добавил, что нынешняя экономическая модель Украины не выдерживает войну такого масштаба.

Захарова ответила, что Украину использовал экс-президент США Джо Байден со своей командой. Она добавила, что Украину использовали цинично и грубо для собственного обогащения. По мнению дипломата, американские политики «готовили на убой» украинское государство — Захарова призвала не поддаваться на «увещевания западных политических обольстителей» и ценить собственные независимость и достоинство.

— Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: «А поцеловать?», — пошутила Захарова в своем Telegram-канале.

До этого Мария Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке подставить США с их оружием на Пасху.