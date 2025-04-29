Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где у него запланирована насыщенная внутренняя и международная программа.

Российский лидер в городе встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с которым вместе также примет участие в форуме Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

Президенты, помимо прочего, в преддверии 80-летия Победы почтят на Мамаевом кургане память героических защитников Сталинграда.

Вечером у Путина запланирована встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.