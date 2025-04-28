Матвиенко объяснила решение Путина о перемирии в дни 80-летия Победы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «благородной» идею президента Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным она указала, что это решение показывает стремление Москвы добиться устойчивого мира.

«Это подтверждение нашей последовательности в диалоге с Соединенными Штатами Америки, и наше желание добиться устойчивого и постоянного мира, того, что мы готовы к переговорам. Мне кажется, очень благородно, что нашим президентом предложено перемирие именно на такой святой праздник великой Победы», — сказала Матвиенко.

В то же время она заметила, что от украинской стороны можно ждать чего угодно. Даже если Киев формально согласится, это не означает, что он будут соблюдать договоренности. Матвиенко напомнила, что Россия строго соблюдала пасхальное перемирие и 30-дневный запрет на удары по энергетической инфраструктуре.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Отмечается, что оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Предыдущее перемирие Путин объявлял на Пасху.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева. По словам представителя Кремля, Москва пока не видит никаких действий от украинских властей по этому вопросу.