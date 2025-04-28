Путин назвал главный залог прочности системы власти в России

Политическая, общественная, правовая системы эффективно работают в России в сложных условиях, и залог такой прочности и надежности - самостоятельный выбор и доверие граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

По его словам, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей удается даже в условиях внешнего давления. Политическая, общественная и правовые системы, как подчеркнул президент, доказывает свою состоятельность и подлинную суверенность.

"Главный залог такой прочности и надежности - самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны", - заявил он.

Путин напомнил слова государственного деятеля, реформатора Михаила Сперанского о том, что "государством три силы движут и управляют". Это сила законодательная, исполнительная и судная, как тогда говорили, отметил президент. При этом Сперанский считал, что начало и источник всех сил - в народе, добавил Путин.

В Кремле обратились с призывом к Украине