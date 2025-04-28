Мишустин рассказал об удивившей его девушке из Реутова

Председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", рассказал о российской молодежи, проявляющей активный интерес к инженерным и рабочим профессиям.

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В частности, премьер-министр привел в пример свою недавнюю поездку в один из колледжей Реутова, где смог пообщаться с ребятами, обучающимися на сварщиков. Их класс наполовину состоял из девушек, одна из них рассказала Мишустину, что хочет быть именно сварщицей, а зарплата представителей этой профессии может достигать 300 тысяч рублей.

Премьер-министр отметил роль преподавателей в формировании такого интереса к инженерным и рабочим специальностям у молодежи. Также Михаил Мишустин подчеркнул, что сегодня технологи, инженеры, представители профессионалитета - самые необходимые кадры.