Мишустин рассказал об удивившей его девушке из Реутова

Мишустин рассказал об удивившей его девушке-сварщице из Реутова
Председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Знание", рассказал о российской молодежи, проявляющей активный интерес к инженерным и рабочим профессиям.
В частности, премьер-министр привел в пример свою недавнюю поездку в один из колледжей Реутова, где смог пообщаться с ребятами, обучающимися на сварщиков. Их класс наполовину состоял из девушек, одна из них рассказала Мишустину, что хочет быть именно сварщицей, а зарплата представителей этой профессии может достигать 300 тысяч рублей.
Премьер-министр отметил роль преподавателей в формировании такого интереса к инженерным и рабочим специальностям у молодежи. Также Михаил Мишустин подчеркнул, что сегодня технологи, инженеры, представители профессионалитета - самые необходимые кадры.
"Нет высшего или не высшего образования, профессионалитет - это отличное высшее образование, позволяющее двигать суверенитет страны", - заявил глава кабмина.