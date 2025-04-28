Медведев предупредил о возрождении нацизма в мире

Заместитель председателя Совета Безопасности России, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратился к участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН", где выразил тревогу по поводу современных проявлений нацистской идеологии.

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"Во многих странах, даже освобожденных от фашистского ига, вновь поднимают свою голову нацизм, который находит поддержку на государственном уровне. Мы видим кощунственные усилия оправдать нацистских преступников и их кровавых пособников, предать забвению решения Нюрнбергского трибунала. Мы не имеем права игнорировать эти процессы", - указал политик.

В качестве противодействия этим опасным тенденциям он отметил принятие по инициативе России ежегодной резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма.