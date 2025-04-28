Медведев предупредил о возрождении нацизма в мире
Заместитель председателя Совета Безопасности России, глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обратился к участникам международного симпозиума "О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН", где выразил тревогу по поводу современных проявлений нацистской идеологии.
"Во многих странах, даже освобожденных от фашистского ига, вновь поднимают свою голову нацизм, который находит поддержку на государственном уровне. Мы видим кощунственные усилия оправдать нацистских преступников и их кровавых пособников, предать забвению решения Нюрнбергского трибунала. Мы не имеем права игнорировать эти процессы", - указал политик.
В качестве противодействия этим опасным тенденциям он отметил принятие по инициативе России ежегодной резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма.