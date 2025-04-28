Украина должна последовать примеру перемирия, которое объявил президент России Владимир Путин на дни 80-летия Победы. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что в случае нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска дадут ответ. Там также добавили, что Москва в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.

В ВСУ заявили о начале самого мрачного для Киева момента конфликта

Об объявлении президентом России еще одного перемирия в рамках спецоперации стало известно ранее 28 апреля. Режим прекращения огня продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.