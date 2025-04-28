Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в рамках СВО, которое продлится в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Перемирие будет действовать «с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая». На этот период будут остановлены все боевые действия.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», - подчеркнули в Кремле.

В сообщении отмечается, что в случае нарушений перемирия Украиной ВС РФ дадут «адекватный и эффективный ответ». Также в Кремле указали, что Россия «в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий» для «устранения первопричин украинского кризиса».

В апреле Путин объявил о пасхальном перемирии, распорядившись остановить боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет действовать «зеркально». Минобороны РФ обвинило ВСУ в многочисленных нарушениях перемирия, но указало, что интенсивность боевых действий на время снизилась.

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