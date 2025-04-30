Небензя: Россия готова вести прямые переговоры с Украиной

Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на проблемы с легитимностью главы государства Владимира Зеленского, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС. Дипломат отметил, что российская сторона рассчитывает на присоединение Украины к майскому перемирию.

По словам Небензи, такой шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Москвой и Киевом без каких-либо предварительных условий. Постпред подчеркнул, что Россия готова к этому, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью Зеленского.

29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по Украине должны завершиться миром.