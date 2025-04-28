Даванков сделал новое заявление по своему «противостоянию» с Мизулиной

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков рассчитывает получить ответ на свой запрос по поводу деятельности главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной после майских праздников. Комментарий Даванкова опубликовал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Ранее Даванков направил официальный запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием проверить Мизулину «на предмет возможного наличия признаков противоправных действий». Запрос был направлен после того, как бывшая жена рэпера Паши Техника намекнула на решение вопроса с претензиями Мизулиной к Технику «благодаря каким-то связям». Позже женщина удалила видео с заявлениями о Мизулиной и https://t.me/ekaterina_mizulina/14324 принесла ей извинения, подчеркнув, что ее слова «были максимально вырваны из контекста», сама она была в стрессовом состоянии перед похоронами бывшего мужа и «не имела в виду, что кто-то брал взятки».

Позже Даванков пригласил Мизулину в Госдуму, чтобы та рассказала о том, «как решился вопрос» с Пашей Техником и на какие цели были потрачены 200 миллионов рублей, которые в прошлом году получила организация «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям».

Мизулина заявила, что депутат «поспешил отправить депутатский запрос, опираясь на непроверенную информацию». По ее мнению, некоторые парламентарии «используют свои служебные полномочия для осуществления репрессиий, как в 1937 году, прикрываясь высокими словами о демократии». Она подчеркнула, что ждет «реакции от руководства Государственной Думы».

В комментарии Юнашеву Даванков сообщил, что пока не получил ответа на свой депутатский запрос. Он предположил, что «это будет уже после майских».

«Не будем гадать [об ответе - прим.ред.], просто подождем конца майских праздников и там посмотрим», - подчеркнул вице-спикер Думы.

На вопрос, может ли он «пойти на мировую» с Мизулиной, Даванков ответил, что речь идет о стандартной работе депутата - проверять деятельность «в том или ином виде» организаций, особенно если поступают запросы от людей.