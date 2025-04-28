В России назвали союз с КНДР предостережением Западу

Военный союз России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) стал серьезным предостережением Западу. Об этом заявил советник главы Крыма Денис Батурин, передает РИА Новости.

Политик назвал КНДР союзником России с мощным военно-промышленным комплексом и большой армией, который готов оказать реальную военную помощь.

«[Стратегическое] партнерство [двух стран] проверено на деле, в боевых условиях. Военный союз двух ядерных держав — России и КНДР — является серьезным предостережением коллективному Западу», — заключил Батурин.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область в субботу, 26 апреля — в день, когда глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении приграничного российского региона. Путин, в свою очередь, поблагодарил подразделения армии КНДР и лично Ким Чен Ына за оказанное содействие.