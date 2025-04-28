Незрячая журналистка поделилась эмоциями от общения с Путиным

В восемь лет магистрантка журфака МГУ Регина Парпиева потеряла зрение. У нее диагностировали оптикомиелит, или синдром Девика – редкое заболевание, при котором поражаются отдельные участки зрительного нерва и спинного мозга. Но девушке удалось справиться с болезнью. Семь лет назад исполнилась ее мечта – Регина взяла интервью у Владимира Путина. Журналистка рассказала сайту «Страсти» о впечатлениях от личной встречи с президентом.

Взять интервью у главы России было давней мечтой Регины. Девушка слушала выступления президента и очень хотела пообщаться с ним лично. На ежегодной пресс-конференции в 2018 году ее желание исполнилось.

«Владимир Владимирович - совершенно замечательный человек, и, не побоюсь повторить своих слов, великий президент. Я его еще больше зауважала после 24 февраля. Не представляю, насколько ему сейчас тяжело – противостоять практически всему миру, бороться за жизни людей, доказывая правду. За это ему низкий поклон», - рассказала журналистка.

Президента она описала как доброжелательного, галантного человека с отличным чувством юмора, который умеет взаимодействовать с незрячими людьми.

Полное интервью с Региной Парпиевой, в котором она рассказала о борьбе с болезнью, поступлении в МГУ и мечтах о тележурналистике читайте здесь.