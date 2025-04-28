Киевский режим склонен устраивать кровавые провокации на своей территории на фоне диалога между Россией и США по совместному поиску вариантов урегулирования конфликта. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Сегодня мы наблюдаем опасную тенденцию, когда в условиях предпринимаемых попыток США и РФ найти варианты мирного урегулирования ситуации опасность совершения провокаций украинской стороной только нарастает, - отметил он. - При этом, как показывает практика, Киев склонен к организации таких провокаций на своей территории вместе с гибелью и ранениями своих же граждан и в условиях, когда независимое разбирательство этих инцидентов практически невозможно".