Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко в понедельник, 28 апреля, выразила свою благодарность бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) за то, что они смогли освободить Курскую область от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что армия полностью освободила регион от врага. Последним от ВСУ зачистили село Горналь.

— Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли, — высказалась политик во время заседания Совета законодателей.

Кроме того, Матвиенко призвала всех выразить благодарность отважным российским военным.

— Давайте, коллеги, вместе поблагодарим наших бойцов, командиров, всех, кто способствовал выполнению этой непростой задачи, за честно исполненный ими долг, — цитирует ее слова РИА Новости.

Путин ранее заявил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а противник понес значительные потери, что скажется на обстановке на линии фронта.