Матвиенко поблагодарила бойцов ВС РФ за освобождение Курской области от ВСУ
Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко в понедельник, 28 апреля, выразила свою благодарность бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) за то, что они смогли освободить Курскую область от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что армия полностью освободила регион от врага. Последним от ВСУ зачистили село Горналь.
— Наши герои, наши участники, бойцы, командиры в очень непростых условиях выполнили поручение верховного главнокомандующего и убрали эту нечисть с нашей земли, — высказалась политик во время заседания Совета законодателей.
Кроме того, Матвиенко призвала всех выразить благодарность отважным российским военным.
— Давайте, коллеги, вместе поблагодарим наших бойцов, командиров, всех, кто способствовал выполнению этой непростой задачи, за честно исполненный ими долг, — цитирует ее слова РИА Новости.
Путин ранее заявил, что авантюра киевского режима полностью провалилась, а противник понес значительные потери, что скажется на обстановке на линии фронта.