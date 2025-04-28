В МИД назвали число мирных жителей, погибших от ударов ВСУ с начала года

В январе - марте 2025 года жертвами ударов украинских военных стали почти 300 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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"Погибли 292 мирных жителя, в том числе 5 несовершеннолетних", - цитирует ТАСС доклад дипломата.

Кроме того, по данным МИД РФ, за этот же период 1 197 гражданских получили ранения в результате ударов ВСУ. Среди пострадавших - 63 ребенка, подчеркнул дипломат.

Ранее Мирошник сообщил о сотнях погибших от рук ВСУ мирных жителей Суджанского района Курской области. По его словам, точное число жертв удастся установить лишь после опроса очевидцев и эксгумации.