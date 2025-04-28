Лавров: «мяч» в переговорах по Украине сейчас находится не на стороне РФ

Россия остается открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако «мяч» находится сейчас не на стороне Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Мы остаемся открытыми для переговоров. Но «мяч» не на нашей стороне. Пока Киев не демонстрирует договороспособность», — заявил министр иностранных дел России.

Лавров в подтверждение своих слов напомнил о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам РФ, а также несоблюдении пасхального перемирия. По словам главы МИД РФ, тем самым украинские власти показали полное «отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны».

Говоря о контактах США и России по Украине, Лавров отметил, что американские собеседники стали лучше понимать позицию РФ. Он выразил надежду, что это поможет им в диалоге с Киевом и странами ЕС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о перспективах прямого диалога с Украиной. Он подчеркнул, что инициатива должна исходить от Киева. По словам представителя Кремля, Москва пока не видит никаких действий от украинских властей по этому вопросу.

Ранее Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.