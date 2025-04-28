Главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно будет отменить запрет на переговоры с Москвой. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что из переговорного процесса в апреле 2022 года вышли именно украинские власти. Сделано это было по требованию западных кураторов. Чуть позже Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с Россией.

«Он по-прежнему действует. Для их возобновления его потребуется отменить», - пояснил Лавров в беседе с бразильской газетой O Globo.

В интервью американскому телеканалу CBS не так давно Зеленский говорил, что не может доверять Москве и переговорам с ней.

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