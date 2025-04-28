Песков: Россия может при необходимости оказать военную помощь КНДР

Россия при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии подписанным ранее договором между двумя странами. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан в июне 2024 года в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян. Он вступил в силу с 4 декабря 2024 года. Документ предусматривает в том числе и оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников.

«У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу. Участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор», - пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области. Он особо подчеркнул, что в боях стойкость и героизм показали военнослужащие КНДР. Участие северокорейских военных в боевых действиях также официально подтвердил и Пхеньян.

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В свою очередь президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, подчеркнув, что они находились в Курской области в полном соответствии с международным правом и с честью и доблестью исполнили свой долг.