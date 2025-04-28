В Госдуме заявили о прошедшем проверку боем союзе России и КНДР

Союз России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) успешно прошел проверку боем. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

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Договор о стратегическом партнерстве между двумя странами был подписан и ратифицирован в 2024 году. Ивлев напомнил содержание четвертой статьи договора, согласно которой в случае вооруженного вторжения и введения военного положения одной из сторон, другая обязана предоставить военную и иную помощь.

«Что и произошло в ходе отражения вооруженного нападения агрессивного киевского режима на территорию России (...) Военный союз России и КНДР, основанный на международном праве, успешно прошел проверку боем», — заключил парламентарий.

Россия впервые официально признала участие военнослужащих армии КНДР в боях за Курскую область 26 апреля — в день, когда глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил об освобождении приграничного российского региона. Президент России Владимир Путин поблагодарил подразделения армии КНДР за оказанное содействие.