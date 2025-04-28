Лавров: признание Крыма и Донбасса частью РФ является императивом урегулирования

Газета.Ru

Международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей территориями России является императивом урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью бразильской газете O Globo заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров назвал ключевые условия урегулирования на Украине
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«Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер», — указал министр.

Лавров подчеркнул, что все позиции России по урегулированию конфликта с Украиной давно известны. Речь идет о недопустимости членства Украины в НАТО и ее нейтральном статусе, а также о «преодолении последствий правления неонацистского режима», сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года.

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Он также напомнил о задачах по «демилитаризации и денацификации» Украины, отмене санкций, судебных исков и ордеров на арест, а также о возвращении замороженных активов России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам по урегулированию конфликта должен исходить от Киева, однако Москва пока не видит никаких действий от украинских властей.

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