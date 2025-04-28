Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил, что примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Москве и надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Во-первых, мы собираемся принять участие в параде, который пройдет на Красной площади в честь Победы. Затем, я надеюсь, мы проведем переговоры с президентом Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги сотрудничества между нашими странами и наметить дальнейшие планы", - сказал глава государства в интервью агентству "Африканская инициатива".

По словам президента, "важно подчеркнуть, что 9 мая станет историческим днем не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших нацизм и фашизм".

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"СССР принес огромную жертву в борьбе с нацизмом и фашизмом. Именно подразделения Советского Союза первыми вошли в Берлин и водрузили флаг над Рейхстагом. В борьбе с нацизмом и фашизмом погибло более 26 миллионов человек - гражданских и военных из Советского Союза. Поэтому это важный момент, который заслуживает празднования, - победа сил мира и свободы над нацизмом", - пояснил Сассу-Нгессо.

Как отметил президент Республики Конго, народы Африки, "которые были порабощенными и угнетенными народами", могут только приветствовать эту победу над силами, "которые считали некоторые народы мира "низшими". "Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве", - заключил он.