Песков высказался о предложении Зеленского остановить огонь на 30 дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня на 30 дней. Он заявил, что без урегулирования всех нюансов сделать это невозможно, пишет РИА Новости.

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«Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (РФ Владимир) Путин говорил в Кремле. Это тоже важно», — заявил Песков в ответ на идею украинского лидера.

Зеленский призвал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней в ответ на объявленное Путиным майское перемирие. Президент Украины считает, что этот срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».

Песков заявил об отсутствии реакции от Киева на предложение о перемирии

28 апреля российский лидер Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. В Кремле выразили надежду, что украинская сторона также откажется от боевых действий в это время.