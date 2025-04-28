В Кремле рассказали об усилиях США по выводу процесса по Украине в мирное русло

Усилия США по выводу процесса по Украине в мирное русло продолжаются. Об этом рассказал пресс-секретраь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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«Неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса с Украиной, чтобы выйти в мирное русло», — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров. Пресс-секретарь отметил, что на Украине есть прямой юридический запрет на переговоры с Россией. Он добавил, что Кремль пока не видит с украинской стороны никаких действий.