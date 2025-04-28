Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что украинские военные якобы все еще находятся на территории Курской области, призвал ориентироваться на данные главы российского государства Владимира Путина.

"Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Путин прокомментировал разгром ВСУ в Курской области

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских боевиков. Глава государства поблагодарил бойцов ВС РФ, а также отметил, что это создает условия для дальнейших успешных действий российских войск на других важнейших участках и "приближает разгром неонацистского режима".