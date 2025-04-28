Российские власти ждут от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров. Об этом в понедельник, 28 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров, — сообщил пресс-секретарь Кремля в разговоре с ТАСС.

Песков также сообщал, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с украинской стороной без предварительных условий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти на уступки в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине в рамках соблюдения баланса интересов сторон. По словам дипломата, Москва не будет обсуждать вопросы касательно принадлежности своих территорий, что понимает и американский президент Дональд Трамп.

Трамп отреагировал на массированный удар РФ по Киеву

При этом представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что власти страны не будут признавать Крым и новые регионы России за Москвой, ограничивать свои войска и военно-промышленный комплекс, а также не примут вето на свое участие в альянсах.

Трамп в то же время отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются и их участники «довольно близки» к достижению соглашения. Кроме того, глава Белого дома заявил, что в рамках мирной сделки Крым останется в составе России.