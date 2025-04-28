В Кремле высказались о контактах Путина и Ким Чен Ына

Контакты президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не планируются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой.

28 апреля Путин поблагодарил главу КНДР за помощь северокорейских бойцов в разгроме украинских войск в Курской области.