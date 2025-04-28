Боярский высказался об информационной войне против России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в начале СВО Россия столкнулась с серьезными информационными атаками, а ему самому поступало множество угроз, но с тех пор страна научилась успешно справляться с информационной войной. Об этом депутат рассказал в ходе Мастерской новых медиа.

Боярский возглавил комитет Думы по информационной политике в конце 2024 года. Должность председателя комитета стала вакантной после ухода Александра Хинштейна на пост исполняющего обязанности главы Курской области.

Боярский подчеркнул, что информационная война в начале украинского кризиса стала новым вызовом для России и ее медиа. Он отметил, что противники РФ были лучше подготовлены к противоборству в интернете.

«Пришлось подраскачаться. <…> У меня телефон не замолкал с первого дня. Мне по ночам звонили, не переставая присылали фотографии, угрозы», - рассказал депутат.

Также в ходе выступления на Мастерской новых медиа Боярский выразил благодарность российскими СМИ и журналистам, которые работают в горячих точках.

Ранее Боярский заявил, что Россия делает ставку на развитие собственных соцсетей. Он указывал, что для разблокировки американских соцсетей их руководство как минимум должно обозначить готовность изменить свою позицию.

Депутат напомнил, что ранее западным соцсетям предлагали открыть в России свои представительства, но этого не произошло. Также существуют проблемы с утечками данных, отказом от модерации и блокировкой аккаунтов российских СМИ и политических деятелей, указывал депутат.