Константинов высказался о признании Зеленским Крыма территорией России

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Заключить мир с условием признания Крыма в составе России для украинского президента Владимира Зеленского будет лучшим решением, чем потерять всю Украину, заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. Об этом пишет ТАСС.

Константинов высказался о признании Зеленским Крыма территорией России
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По его словам, украинское руководство не способно переломить ход переговоров. Как уточнил политик, должна быть признана легитимность не только воссоединения Крымского полуострова с РФ, но и вхождение остальных территорий в состав страны.

«Признание Крыма — начало большого процесса признания всех новых регионов, установления новой политической реальности для Украины после выборов президента Украины. Такой мир лучше, чем потерять всю страну», — высказался он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России.

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