Хинштейн предложил учредить медаль за вклад в освобождение Курской земли

На заседании регионального правительства исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн заявил о появлении специальной награды за освобождение Курской области.

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Александр Хинштейн поздравил региональное правительство с полным освобождением Курской области от захватчиков.

"Нам еще предстоит осмыслить с исторической точки зрения, что произошло, масштаб этого события, героизм воинов, наши защитников; самоотверженность и самопожертвование огромного числа людей, тех, кто помогал, работал в тылу, занимался волонтерской деятельностью", - сказал Александр Хинштейн.

Исполняющий обязанности губернатора призвал подчиненных с учетом мнения жителей области начать системную работу по увековечиванию памяти героев и их подвигов.

Александр Хинштейн предложил учредить областную награду - медаль "За вклад в освобождение Курской земли" - и поручил подготовить соответствующие изменения в областной закон о наградах Курской области.