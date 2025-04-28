Армия России положила конец преступной провокации украинских властей, которые попытались захватить часть российской территории, заявил президент Владимир Путин.

Как напомнил глава государства, 26 апреля Вооружённые силы завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область.

«Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Президент также дал высокую оценку действиям подразделений Корейской народной армии, которые приняли участие в разгроме группировки ВСУ в Курской области.

Медведев высказался об освобождении Курской области

Глава государства подчеркнул, что российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа.