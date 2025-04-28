В РФ в три раза выросли штрафы за вождение электросамокатов детьми

В России втрое увеличились штрафные санкции за управление электросамокатами несовершеннолетними.

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Согласно данным издания, с 28 апреля 2025 года операторы кикшеринга по всей стране подняли размер штрафов за предоставление детям доступа к арендованным устройствам — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Исключением стала Москва, где за аналогичное нарушение взимается 100 тысяч рублей. В компаниях пояснили: статистика аварийности подтверждает, что именно несовершеннолетние чаще становятся участниками ДТП при использовании такого транспорта.

«Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять», — прокомментировал представитель одного из кикшеринговых сервисов.

Как отмечает издание, к 2025-2026 годам операторы планируют внедрить обязательную верификацию клиентов через платформу «Госуслуги». Это исключит возможность аренды устройств подростками, обходящими возрастные ограничения в приложениях. Об этом информирует газета «Известия».

Ранее стало известно, что с марта 2025 года — начала сезона кикшеринга — компании выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 аккаунтов по всей стране. Эти цифры вчетверо превышают показатели аналогичного периода прошлого года.