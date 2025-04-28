МИД: Лавров и Рубио условились продолжать контакты на всех уровнях

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора условились продолжать контакты на всех уровнях.

Об этом сообщает МИД России.

«Условлено продолжать контакты на всех уровнях», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

27 апреля Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Марко Рубио.

Стороны уделили особое внимание тематике украинского кризиса, а также обсудили другие международные вопросы.

Ранее Рубио заявил, что США не вводят новые санкции против России ради урегулирования на Украине.